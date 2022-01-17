РИАМО - 17 янв. Следственный отдел по городу Балашиха возбудил уголовное дело по факту гибели 30-летнего мужчины в помещении для задержанных лиц в отделе полиции Реутова в результате возгорания, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 1 января 2022 года от правоохранителей поступило сообщение о том, что после тушения пожара в территориальном пункте полиции «Южный» МУ МВД России «Балашихинское» в помещении для задержанных обнаружили тело 30-летнего мужчины без признаков жизни.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки осветительного прибора. Вызволить пострадавшего из камеры не удалось из-за того, что ключ от двери сломался.

Врадий добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователь осмотрел место происшествия и изъял необходимые предметы. Допрошены свидетели и очевидцы, изучена необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что погибший был задержан и помещен в камеру за нанесение побоев женщине. Участковый уполномоченный полиции, занимавшийся данным делом, через какое-то время почувствовал запах гари и увидел дым, идущий из помещения, где находился мужчина. Правоохранитель попытался его спасти, вызвал на место бригаду медиков, а до их приезда оказывал ему первую помощь. Однако прибывшие врачи констатировали смерть пострадавшего.

«По данному факту было назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», – отметила Петрова.