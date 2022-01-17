РИАМО - 17 янв. В Одинцовском городском округе будет построен обход деревни Малые Вяземы. Благодаря этому время на поездку по ЦКАД в районе Можайского шоссе сократится в 7,5 раза, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

На новом четырехполосном участке предусмотрено возведение следующих искусственных сооружений: путепроводов через железную дорогу и Малые Вяземы, моста через реку Большая Вяземка, тоннеля под основным ходом ЦКАД.

Благодаря новому обходу будут сняты ограничения движения для транзитных грузовых автомобилей с 1 часа до 8 минут. Кроме того, будет повышена безопасность дорожного движения на участке.

Чтобы снизить шум от автомобилей, практически на всем протяжении трассы установят шумозащитные экраны. Главгосэкспертиза уже дала положительное заключение для реализации проекта.

Узнайте про масштабнейший проект транспортной инфраструктуры в Московском регионе>>