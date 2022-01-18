РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Во вторник в храмах подмосковного Подольска пройдут праздничные богослужения с Великим чином освящения воды, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Православные христиане 19 января вспоминают одно из важнейших событий евангельской истории — Крещение Господне. В честь этого события 18 и 19 января в храмах Подольского благочиния будут совершены праздничные богослужения и особые водосвятные молебны. Ознакомиться с расписанием богослужений можно на сайтах храмов, а также непосредственно в самих церквях.

В храмах Великое освящение воды происходит в Крещенский сочельник – утром 18 января, а также в сам праздник Крещения – утром 19 января. Водосвятный праздничный молебен 18 и 19 января начинается сразу после литургии (с утра). Раздавать крещенскую воду в храмах Подольского благочиния будут и 18, и 19 января, а также в течение нескольких дней по окончании праздника.

В Троицком соборе во вторник праздничные богослужения пройдут в 8:00 – Царские часы и божественная литургия, по окончании – Великое освящение воды, в 17:00 начнется Всенощное бдение. 19 января божественная литургия пройдет в 00:00 и 8:00, по окончании состоится Великое освящение воды, в 17:00 пройдет вечернее богослужение, славословие.​