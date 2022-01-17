РИАМО - 17 янв. Двукратный чемпион мира по биатлону в эстафете Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от выступления женской сборной России по биатлону на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. По словам Ярошенко, составить конкуренцию иностранным биатлонисткам и побороться за медаль сможет только Кристина Резцова, сообщает Газета.ru.

«Надеяться, конечно, надо — понятно, что не на всех. Я ни в коем случае не злорадствую, но я смотрел пасьют и был очень приятно удивлен, что хорошую скорость показывала Кристина Резцова. Она действительно сейчас в хорошей форме, дай бог, она ее удержит», - сказал Ярошенко.

Он отметил, что при благоприятном стечении обстоятельств Резцова сможет стать одной из основных претенденток в борьбе за медали. При этом Ярошенко подчеркнул, что в мужской сборной России значительно больше спортсменов, способных завоевать призовые места, чем в женской.

«Сейчас Рейселанд — просто глыба, идет как айсберг. Шведки тоже феноменальную готовность показывают, а еще и белоруски. Конуренция очень жесткая, и ходом соперничает сейчас только одна Резцова. Я бы на нее понадеялся — мне кажется, она может. Главное, не психовать, как она сама говорила», - добавил Ярошенко.

По его словам, Резцова является опытной спортсменкой и сможет добиться высоких результатов, если будет контролировать эмоции в состязаниях. Ярошенко заметил, что в соревнованиях наверняка появятся неожиданные моменты, и за Играми будет интересно наблюдать.

В состав женской сборной России для выступления на Олимпиаде вошли: Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

Мужскую команду представят: Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Александр Логинов, Карим Халили и Эдуард Латыпов. Запасным игроком станет Антон Бабиков.