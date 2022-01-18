РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. В подмосковном Красногорске для крещенских купаний оборудовали 6 купелей. Все точки купания будут работать с 20:30 18 января до 23:00 19 января.

Традиционно основными местами проведения обряда станут пруд на территории Елисаветинского храма в микрорайоне Опалиха и купель на реке Истре на территории храма Димитрия Солнуского в селе Дмитровское.

Кроме того, верующие смогут окунуться в воду в купели на роднике в районе дома №38 на улице Заречной в поселке Нахабино, в пруду на территории комплекса «Ангеловские бани» - дом №63Б на улице Школьной в селе Ангелово, а также на берегу Москвы-реки вблизи дома 3А на улице Набережной в селе Ильинское.

Эти 5 точек можно будет посетить свободно и бесплатно.

Еще одну купель подготовили на территории загородного клуба Moscow Country Club в поселке Нахабино. Это частная территория, на которую можно попасть по пропускам.

На всех точках организованы раздевалки, места обогрева, питание, горячий чай, охрана общественного порядка, дежурство спасателей и медиков. Всего в обеспечении безопасности во время купаний задействуют около 80 человек.