РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 янв. Жители Котельников смогут поучаствовать в крещенских купаниях во вторник на пруду в парке «Белая Дача», сообщает пресс-служба администрации округа.

На месте оборудована купель с безопасными подходами и обогреваемыми раздевалками. Также организуют дежурство спасателей, медиков, сотрудников Росгвардии и экипажей ДПС. Будут работать и волонтеры.

После омовения жители смогут согреться чаем со сладостями. Начало в 22:00.