РИАМО - 17 янв. В Зеленограде полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков, их машина застряла в снегу, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Речь идет о супружеской паре, которая остановилась на дороге в автомобиле Volkswagen Passat. Сотрудники ДПС обнаружили их во время патрулирования и предложили им свою помощь в буксировке. Потом они обратили внимание, что 33-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, при виде сотрудников полиции схватила свою сумку и прижала к себе.

Кроме того, водитель, ее 29-летний супруг, по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В ходе досмотра автоинспекторы обнаружили в сумке и изъяли несколько свертков с веществом неизвестного происхождения.

Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон, массой более 85 граммов.

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