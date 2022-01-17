РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил победителей и призеров соревнований среди воспитанников Федерации самбо городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире, который проходил во Дворце спорта «Триумф», участвовали 380 человек, которые разыграли 50 комплектов медалей.

«Победители и призеры турнира вошли в состав сборной команды округа. Также в рамках мероприятия вручили удостоверение и знак «Мастер спорта России» по самбо люберецкому спортсмену Андрееву и особо отметили воспитанников федерации, добившихся высоких результатов по итогам 2021 года», — сказал Ружицкий.

Глава горокруга поблагодарил председателя Федерации самбо Виктора Худякова за активное развитие спорта в Люберцах.