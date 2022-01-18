РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 янв. В городском округе Дзержинский на Крещение Господне оборудовали 2 купели. Крещенские купания пройдут с 22:00 18 января до 4:00 19 января.

На территории городского карьера организованы 2 купели, чтобы разделить потоки желающих окунуться.

На карьере развернули 4 палатки, в которых можно переодеться. В них установлены тепловые пушки, дополнительное освещение и лавочки. Кроме того, можно будет согреться горячим чаем.

На месте купания организуют дежурство сотрудников полиции, Люберецкого гарнизона пожарной охраны, медиков, спасателей МЧС России, специалистов ВОСВОД, сотрудников ГИБДД и Дзержинской народной дружины.​