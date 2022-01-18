РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 янв. В подмосковном Щелкове подготовили 11 купелей для крещенских купаний, сообщается на сайте администрации городского округа.

Традиционные крещенские купания пройдут с 20 часов 18 января до 3 часов 19 января. Центральной площадкой станет купель в городском парке.

Также купели оборудованы по адресам: мкрн Чкаловский, ул. Гагарина, 15, на территории храма страстотерпца царя Николая; Фряново, с. Рязанцы, купель у храма Святой Троицы; Фряново, ул. Поварова около д. 114; Огуднево, с. Душоново, храм Тихвинской иконы Божьей матери, р. Пружонка в 50 м от дороги слева на въезде в Душоново; Трубино, д. Здехово, р. Гречушка вблизи храма Святого Николая Мирликийского Чудотворца; Гребнево, возле храма Гребневской иконы Божией Матери; Гребнево, территория усадьбы; Монино, купель на территории храма Г. Победоносца; Оболдино, Супоневский пруд; Медвежьи Озера, Большое озеро, на территории загородного клуба «Медвежьи Озера».

На площадках развернули палатки для переодевания, около купелей обязательно будут дежурить спасатели.