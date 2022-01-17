РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Юридические лица в городском округе Люберцы заключили порядка 300 соглашений на вывоз ТКО за 2021 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Воскресенском кластере с коммерческими организациями и садово-дачными товариществами подписали 916 новых договоров на вывоз отходов. Юридические лица заключили 900 соглашений. Среди них по количеству соглашений лидером стал городской округ Люберцы — 310 договоров.

По закону все организации должны были заключить договор с региональным оператором еще до 1 января 2019 года. Большинство сделало это в установленный срок, но есть компании, которые по сей день незаконно пользуются чужими емкостями.

Информацию о юрлицах, не имеющих договора на обращение с ТКО, в надзорные органы передают контролеры, которые проводят ежедневный мониторинг территории обслуживания.