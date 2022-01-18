РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. На территории городского округа Люберцы подготовили 3 иордани в открытых водоемах для крещенских купаний. Окунуться в водоем можно в Наташинском парке, на Малаховском озере и Кореневском карьере.

Время их работы – 18 января с 21:00 до 04:00 19 января.

Все места для крещенских купаний оборудованы теплыми раздевалками, пунктами по бесплатной раздаче горячего чая, туалетами, освещением. Во время купаний будут дежурить медики, сотрудники МЧС, полиции, народные дружинники.

Праздничные богослужения пройдут во всех храмах городского округа Люберцы, где будет совершен чин Великого освящения воды.