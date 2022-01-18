РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. В подмосковном Подольске крещенские купания пройдут на 4 площадках, они начнутся вечером во вторник и продлятся всю ночь, горожанам будут бесплатно раздавать горячий чай и баранки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Адреса купелей: парк культуры и отдыха им. Талалихина (улица Рабочая, 5Б); парк культуры и отдыха «Дубрава» (улица Победы, 3); Детский парк культуры и отдыха (улица Заводская, 6А) и водоем «Южный» (улица Молодежная, 2А).

Подготовлены парковки для автотранспорта, искусственные купели с деревянными настилами для комфортного подхода к воде, теплые раздевалки с лавками для переодевания, обустроены теплые зоны с очагами. Организованы бесплатная раздача горячего чая с баранками, выдача полотенец и пледов. Налажена взаимосвязь со службами правоохранительных органов, МЧС, волонтеров, спасателей, скорой медицинской помощи.

Также отработан вопрос с освящением и музыкальным оформлением крещенских купаний. В эфире будут звучать рождественские песнопения.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактическим мерам против Covid-19, все площадки обеспечены антисептиками и масками. Вода для купелей будет доставляться централизованно службами МУП «Водоканал».