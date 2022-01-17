РИАМО - 17 янв. Депутаты Госдумы РФ рассмотрят поправку к законопроекту о пожизненном сроке для педофилов. Согласно изменениям, пожизненно лишать свободы предлагается всех совершивших особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста, сообщает ТАСС.

Поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Сейчас в актуальной редакции статьи 57 УК РФ предлагается установление пожизненного лишения свободы за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Поправки предлагают убрать это уточнение.

«В части первой статьи 57 слова «не достигших четырнадцатилетнего возраста» исключить», – говорится в документе, опубликованном в думской электронной базе.

Таким образом действие статьи распространится на всех потерпевших младше 18 лет.