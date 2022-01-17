РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в Люберцах с 17 по 23 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

По понедельникам стационарные пункты не работают.

В ТЦ «Орбита» прививку можно сделать 18 и 20 января с 15:00 до 19:00, 22 января — с 14:00 до 18:00. В «Светофоре» вакцинацию проводят 19 и 21 января с 16:00 до 19:00, в эти же дни пункт работает в многофункциональном центре «Центральный» с 15:00 до 18:00. Выходной день — 23 января.

Кроме того, прививку можно сделать в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы. Записаться предварительно можно через gosuslugi.ru и uslugi.mosreg.ru/zdrav, а также по телефону 122, в медицинских учреждениях и МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Второй компонент вакцины можно сделать в любом поликлиническом отделении без предварительной записи. Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

График работы: стационарное отделение №1 (Октябрьский проспект, д. 338, стр. 1) - будни с 11:00 до 15:00. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8(495)554-50-75. Стационарное отделение №2 (ул. Кирова, д. 36, стр. 1) - круглосуточно. Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только по будням с 12:00 до 16:00.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» и на страницах медучреждения в социальных сетях.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>