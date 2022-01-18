РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 янв. В двух деревнях подмосковных Мытищ во вторник отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Согласно данным Мытищинской РЭС, света не будет в деревнях Сумароково и Аббакумово в период времени с 08:00 до 17:00.

Деревня Сумароково расположена на севере Московской области, в западной части Мытищ, примерно в 18 км к северо-востоку от центра города. Деревня Аббакумово находится примерно в 17 км к северо-западу от центра Мытищ и в 10,5 км от МКАД.​