РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В Домодедове организовали 7 купелей для проведения крещенских купаний, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Купели подготовили по адресам: мкрн Белые Столбы, ул. Геологов, д. 2, пруд за детским садом №15; с. Никитское, д. 32, река Рожайка; с. Битягово, д. 57, река Рожайка; с. Вельяминово, церковный пруд напротив храма; с. Ям, часовня на берегу реки Пахры; д. Лукино, пруд с ограждением и часовня с купелями в д. Житнево.

Массовые крещенские купания начнутся вечером во вторник и продлятся всю ночь.