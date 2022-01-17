РИАМО - 17 янв. Прощание с телеведущим Михаилом Зеленским состоится в похоронном доме «Троекурово» 19 января в 11:00, сообщает ТАСС.

Адрес места прощания: ул. Рябиновая, вл. 24. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Зеленский скоропостижно скончался 11 января во время отдыха в Доминикане. По одной версии, причиной смерти телеведущего стал инсульт, по другой - остановка сердца.

Близкие телеведущего рассказывали, что в мае прошлого года у него был диагностирован коронавирус. Но Зеленский быстро переболел и вернулся к работе. Помимо этого, он много курил.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве в семье военных. Семья много раз переезжала, поэтому школу он закончил в Хабаровске. Свою карьеру начинал на «Радио Ностальжи». Потом работал на телеканале «ТВ-Центр», затем вел программу «Вести» и ток-шоу «Прямой эфир». В последнее время занимался проектами на телеканале «Культура».