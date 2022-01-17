РИАМО - 17 янв. В Telegram-канале Фонда капремонта Подмосковья стартовал конкурс-викторина, посвященный капитальному ремонту домов в регионе. Принять участие в конкурсе могут все желающие, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«Основной целью конкурса является привлечение внимания жителей к вопросам капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Возраст участников не ограничен», – отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Конкурс «Капремонт в Подмосковье» проходит в три этапа: с 17 по 24 января участники дают ответы в специальной Google-форме, затем с 25 по 26 января случайным образом победители будут выбраны в прямом эфире Telegram-канала Фонда капремонта Подмосковья. Наконец с 27 по 31 января состоится торжественное вручение ценных призов.

«Очень важно искать новые и современные способы информирования о ходе реализации региональной программы капитального ремонта и популяризировать все отрасли сферы ЖКХ в легком игровом формате», - отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте Фонда капремонта Подмосковья в разделе «Документы». Актуальная информация об этапах викторины будет публиковаться на сайте организации и в аккаунтах в соцсетях.