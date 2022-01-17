РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 янв. Подготовка к крещенским купаниям на пруду вблизи храма Святого Виктора-воина в Котельниках подходит к завершению, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Купель полностью соответствует требованиям безопасности.

На месте устанавливаются водонепроницаемые гирлянды, подключаются наружные осветительные приборы и тепловые пушки в пунктах обогрева, организована подача электроэнергии для приготовления горячего чая.