РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 янв. На заседании Молодежного парламента городского округа Котельники его участники сформировали основные направления работы на 2022 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Приоритетными направлениями станут организация общегородских мероприятий, популяризация здорового образа жизни среди населения, комплекс военно-патриотических мероприятий, волонтерство, повышение правовой грамотности молодежи.

Также на заседании рассмотрели индивидуальный рейтинг членов Молодежного парламента и способы достижения наилучших результатов.