РИАМО - 17 янв. Депутаты Мосгордумы готовятся к весенней сессии 2022 года. Парламентарии будут уделять особое внимание рассмотрению инициатив парламента в Госдуме, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Одним из направлений работы снова станет совершенствование московского законодательства в соответствии с принятыми в Конституцию РФ изменениями. Также депутаты продолжат работу по мониторингу принимаемых мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии.

В планах парламентариев – внесение изменений в городское законодательство о выборах. Благодаря этому станет возможным организация дистанционного электронного голосования на муниципальных выборах в Москве. Кроме того, парламентарии примут участие в формировании IV созыва Общественной палаты Москвы: парламентарии утверждают 15 из 45 членов Общественной палаты города.

«По-прежнему актуальной остается тема развития современных видов транспорта и вопрос безопасности как участников движения, так и пешеходов. Есть конкретные законодательные инициативы, предложения по внесению изменений в ПДД», – добавил Шапошников.

Также депутаты намерены рассмотреть изменения в закон Москвы «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве». Если изменения будут приняты, льготы получат участники обороны столицы, «дети войны», одинокие граждане старше 70 лет, семьи с тремя и более детьми, несовершеннолетние и их представители, беременные женщины и другие категории граждан.

В рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения» в городе пройдет третья межрегиональная научно-практическая конференция и презентация новой книги Владимира Каримова «Московская битва. Крушение «Тайфуна». Кроме того, депутаты займутся взаимодействием с другими субъектами РФ по теме увековечивания памяти героев Отечества.

«В своей работе депутаты Мосгордумы ориентируются, прежде всего, на запросы москвичей, актуальную городскую повестку, перспективные для Москвы и страны задачи», – заключил Шапошников.