РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 янв. В Доме культуры «Белая Дача» в Котельниках выбрали победителей и призеров конкурса «Лучший снеговик», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первое место заняла Кира Ахметзянова, второе — Валерия Ермоленкова, третье — Роман Зерин.

Самым юным участникам глава городского округа Сергей Жигалкин вручил грамоты и подарки.

«Хочу еще раз поблагодарить всех за участие в конкурсе и пожелать дальнейших успехов во всех начинаниях! Совсем скоро проведем конкурс рисунков, расскажем вам о нем чуть позже, будет интересно», — сказал Жигалкин.