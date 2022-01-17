РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Дополнительную купель оборудуют в селе Ильинское подмосковного Красногорска на Крещение по просьбам жителей, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

«Реагируя на обращения красногорцев, подготовим еще одну купель - в селе Ильинское в традиционном месте - на берегу Москвы-реки вблизи дома 3А на улице Набережной. На всех точках будут оборудованы раздевалки, очаги для обогрева на улице, организовано горячее питание и чай», - сказал глава горокруга Дмитрий Волков.

Волков провел в понедельник еженедельное совещание с представителями профильных служб, территориальных управлений, руководителями организаций и учреждений и депутатами окружного совета депутатов.

В ходе совещания Волков также отметил, что для расчистки территорий мобилизованы силы коммунальных и дорожных служб. Ежедневно на дорогах и тротуарах округа чистоту и порядок наводят более 1 тыс. человек.