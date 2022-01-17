РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Дополнительную купель оборудуют в селе Ильинское подмосковного Красногорска на Крещение по просьбам жителей, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.
Волков провел в понедельник еженедельное совещание с представителями профильных служб, территориальных управлений, руководителями организаций и учреждений и депутатами окружного совета депутатов.
В ходе совещания Волков также отметил, что для расчистки территорий мобилизованы силы коммунальных и дорожных служб. Ежедневно на дорогах и тротуарах округа чистоту и порядок наводят более 1 тыс. человек.
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