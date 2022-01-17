РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 383 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 35 787 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

3 388 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 666 979 случаев инфицирования. Скончалось 12 807 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 609 203 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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