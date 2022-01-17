РИАМО - 17 янв. Командные чемпионат России и Кубок России по мотогонкам на льду состоятся в городском округе Луховицы на стадионе «Спартак» 22 и 23 января. Выступления спортсменов пройдут в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Первый этап Высшей лиги чемпионата России по мотогонкам на льду состоится 22 января. Соревнования первого этапа командного Кубка России пройдут 23 января.

Участниками соревнований станут команды из Новосибирска, Тольятти, Глазова, Саранска, Каменск-Уральского, Луховиц и Башкирии.

Время начала мероприятий: 12:00. Входной билет для ребенка в возрасте до 14 лет можно будет приобрести за 50 рублей, для взрослого — за 200.

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