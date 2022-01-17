РИАМО - 17 янв. По поручению президента РФ Владимира Путина ФАС России будет контролировать обоснованность повышения стоимости строительных материалов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ведомство будет вести контроль на территории всей России. Специалисты будут проверять, были ли веские причины на подорожание строительных ресурсов, которые поставляются или используются при исполнении государственных или муниципальных контрактов.

Повышение цен на стройматериалы встанет на постоянный контроль ведомства.

В своей работе ФАС будет сотрудничать со всеми заинтересованными органами исполнительной власти.

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