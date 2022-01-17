РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 янв. Сотрудники Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» в парке недалеко от дома 1 на ул. Сосновой задержали 22-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков общей массой более 39 г, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 22 свертка с цветными таблетками. Задержанный пояснил, что найденные вещества принадлежат ему и предназначались для дальнейшего сбыта.

Также полицейские обнаружили на месте происшествия 3 тайника-закладки, который задержанный сделал ранее.

Согласно результатам химического исследования установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством - МДМА.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Люберецкий городской суд заключил подозреваемого под стражу.