РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Житель подмосковной Балашихи украл зеркала с припаркованной иномарки, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный украл 2 зеркальных элемента с его автомобиля, припаркованного на ул. Солнечной. Сумма ущерба составила 14 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 41-летний местный житель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Балашихинским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.