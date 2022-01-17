РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 янв. В городском округе Котельники организовали литературный вечер, посвященный творчеству дальневосточного писателя и путешественника Николая Задорнова, передает пресс-служба муниципалитета.

Его книги перевели на многие европейские языки, говорится в сообщении.

Участникам мероприятия показали биографический фильм писателя, основанный на воспоминаниях его сына Михаила Задорнова.

Вечер провели в библиотеке дома культуры «Белая Дача». Кроме того, в рамках «Активного долголетия» организовали творческий мастер-класс, в котором участники клуба изобразили зимнюю композицию с праздничной свечой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов организовать в каждом городском округе региона культурные и спортивные мероприятия.