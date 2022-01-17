РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита проверил работу столовой в гимназии №9 им. дважды Героя Советского Союза адмирала флота СССР С. Г. Горшкова в микрорайоне Купавна Балашихи и встретился с педагогами, сообщает пресс-служба депутата.

Бесплатное горячее питание в гимназии получают 483 учащихся начальной школы. По словам директора учреждения Валерии Чалой, завтраки, полдники и обеды готовятся прямо в школьном цехе. Для этого было приобретено новое кухонное оборудование: жарочный шкаф, плита, миксер для теста, кипятильник и двухкамерный холодильник. Она добавила, что для удобства родителей в школе проводится родительский контроль питания, и нареканий не было.

Парламентарий отметил объемы порций и разнообразие в меню.

«Мы сегодня попали на обед. У ребят на первое были щи с капустой, на второе – печень по-строгановски с картофельным пюре, компот из сухофруктов, хлеб. Меню составлено на неделю, все очень сытно и, главное, дети довольны», – сказал Ефимов.

Он поблагодарил поваров и сотрудников столовой за внимательное отношение к пожеланиям ребятишек, порядок на кухне и чистоту в обеденном зале.

В ходе общения с коллективом гимназии депутат ответил на вопросы педагогов о планах по расширению Носовихинского шоссе, строительстве железнодорожной станции Ольгино и ремонте объектов культуры.

«В декабре прошлого года был завершен капитальный ремонт ДК «Кучино», в плане до 2023 года – капремонт Дома офицеров «Заря». Знаю, что в Купавне есть филиал ДК «Саввино», который требует внимания. Важно оценить состояние здания и подготовить проектно-сметную документацию для последующего включения объекта в государственную программу», – подчеркнул Ефимов.

По завершении встречи он поздравил педагогов с прошедшим в октябре 80-летием гимназии и вручил благодарственные письма регионального парламента воспитателю Дарье Поливанной и учителю экономики Ольге Король.