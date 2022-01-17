РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. В праздник Крещения на территории национального парка Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» в городском округе Мытищи пройдет экскурсия к святому источнику, сообщается на сайте администрации городского округа.

19 января – праздник Крещения Господня. Согласно православной традиции, в этот день в храмах освящают воду.

На территории парка «Лосиный остров» располагается старейший святой источник, положивший начало централизованному водоснабжению Москвы и спасший город от эпидемий. Источник является одной из самых популярных достопримечательностей в национальном парке.

В рамках экскурсии к источнику профессиональный гид расскажет об истории, связанной с возникновением природного объекта.

Мероприятие пройдет 19 и 22 января в 13:00. Место сбора группы: экологический центр «Чаепитие в Мытищах» (г. Мытищи, Водопроводная аллея, 1).

Запись по телефону: +7(495)323-88-85.

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