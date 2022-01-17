РИАМО - 17 янв. Товарищеский хоккейный матч с участием команды отечественной прессы и звезд хоккея и сборной городского округа Кашира прошел на катке спортивной площадки в деревне Барабаново, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортивный праздник состоялся в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». На лед спортплощадки команду Каширы в статусе капитана вывел исполняющий обязанности главы округа Николай Ханин. Команду ХК «РосПресса» возглавил спортивный комментатор Первого канала Денис Казанский.

Также в составе команды «РосПресса» вышли именитые хоккеисты: тренер «Динамо», чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин, призер КХЛ Алексей Копейкин, вратарь Евгений Конобрий.

«Команды провели между собой 3 увлекательных периода. Победила, как водится, дружба. В перерывах между периодами для самых юных зрителей поединка были организованы веселые конкурсы с призами. А после игры каждый желающий смог сделать фото на память со звездными хоккеистами», – отметил Ханин.

По итогам поединка в каждой из команд были выявлены лучшие игроки по разным номинациям, им вручили награды.

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