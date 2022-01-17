РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи будут дежурить вблизи религиозных объектов и крещенских купелей 18 и 19 января, они обеспечат правопорядок и безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Крещение отмечают 19 января в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник и в день Крещения совершается чин великого освящения воды. Самая главная народная традиция на Крещение - купание в водоемах и прорубях. Верующие начинают купаться вечером 18 января после освящения.

С 18 по 19 января в городских округах Балашиха и Реутов пройдут мероприятия, посвященные религиозному празднику. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения праздника маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к местам проведения массовых мероприятий, а также к местам возможного осложнения оперативной обстановки.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекторы напоминают участникам дорожного движения о необходимости выполнения предписаний дорожных знаков и распорядительно-регулировочных действий сотрудников ГИБДД.

Взаимное уважение, внимательность и предусмотрительность на дорогах будут содействовать успешному проведению праздничных мероприятий.

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