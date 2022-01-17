РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил подготовку к крещенским купаниям в Наташинском парке, на Малаховском озере и Кореневском карьере, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Приближается один из главных православных праздников — Крещение Господне. Традиционно в городском округе Люберцы будут организованы места для совершения крещенских купаний: в Наташинском парке, в парке «Малаховское озеро» и на Кореневском карьере. Все иордани готовы, в настоящий момент ведутся работы по обустройству подходов к воде и украшению мест для совершения купаний», — сказал Ружицкий.

Указанные места будут оборудованы теплыми раздевалками и туалетами. Жителям будут раздавать бесплатный горячий чай. На купелях организовано дежурство спасателей, полиции, частных охранных предприятий, народных дружинников и медработников. Чин освящения воды начнется 18 января в 21:00.

«Приглашаю всех желающих отметить этот светлый праздник вместе! При этом, убедительно прошу вас, не забывайте о мерах эпидемиологической безопасности. При малейшем недомогании лучше остаться дома», — добавил Ружицкий.