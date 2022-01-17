РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Наталья Гречаная приняла участие в совещании руководителей образовательных учреждений. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Гречаная отметила, что на мероприятии рассмотрели много самых разных вопросов и задач. Проговорили ситуацию с заболеваемостью, определили задачи на второе полугодие. Это и состояние территорий учреждений, и проведение регионального этапа олимпиад школьников, и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.

Внеурочная деятельность в школах и использование учреждений дополнительного образования для развития школьников - все это обсудили с собравшимися. По словам Гречаной, вопросов как всегда много, они все очень важные, по ним ведется работа.