РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. В подмосковном Подольске реорганизовали шесть управляющих компаний округа путем объединения, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Администрация Подольска уведомляет, что во исполнение федерального закона № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и федерального закона «О защите конкуренции» в соответствии с постановлением администрации Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие № 4 (МУЖРП №4) реорганизовано в форме присоединения к нему МУЖРП № 9.

Также МУП «ЖПЭТ № 2» реорганизовано в форме присоединения к нему МУЖРП № 5, а МУЖРП №1 реорганизовано в форме присоединения к нему МУЖРП № 12.

При присоединении юрлица к другому юрлицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного. Таким образом, при присоединении управляющей организации к другому юридическому лицу права и обязанности по договору управления многоквартирным домом переходят от этой организации к данному лицу вне зависимости от принятия соответствующего решения общим собранием собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

В рамках данных норм, все права и обязанности присоединяемых управляющих организаций (в том числе права и обязанности по договорам управления, а также по взиманию платы за оказанные жилищно-коммунальные услуги) перешли к присоединяющим организациям в порядке универсального правопреемства.

По возникающим вопросам следует обращаться в комитет по ЖКХ администрации городского округа Подольск по телефону: 8(496)755-57-94.