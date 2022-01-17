РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 янв. С момента установки карусели в Детском сквере в Домодедове в 2018 году дети прокатились на ней 2 млн раз. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Домодедовский опыт распространился уже на Воскресенск, Сергиев Посад, Богородский округ и Коломну. Уникальные карусели «Сказка» производят на домодедовском предприятии «Забава» по авторскому дизайну российского модельера и художника Дениса Симачева.

Инициатива установки бесплатных каруселей для детей принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву.



Карусель работает в ежедневном режиме с 11:00 до 19:00. Технические перерывы: 12:45-13:00; 15:00-15:30; 17:00-17:15.