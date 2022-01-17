РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Работники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в подготовке места для крещенских купаний на озере Дивное в микрорайоне Заря Балашихи, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели при помощи бензопил вырезали купель в форме креста, потом в нее поставили деревянные сходни.

«18 января рядом с местом купания работниками противопожарно-спасательной службы будут установлены стойки освещения и развернуты две палатки с обогревом, где жители смогут переодеться в сухую одежду», - сказал начальник 201-й пожарно-спасательной части Игорь Туз.

Он добавил, что в целях обеспечения безопасности непосредственно у места купания будут постоянно дежурить спасатели в гидрокостюмах, которые в случае необходимости помогут купающимся выйти из воды.