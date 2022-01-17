РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Работники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в подготовке места для крещенских купаний на озере Дивное в микрорайоне Заря Балашихи, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».
Спасатели при помощи бензопил вырезали купель в форме креста, потом в нее поставили деревянные сходни.
Он добавил, что в целях обеспечения безопасности непосредственно у места купания будут постоянно дежурить спасатели в гидрокостюмах, которые в случае необходимости помогут купающимся выйти из воды.
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