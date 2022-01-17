РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Почти 240 тыс. жителей городского округа Люберцы прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Всего вакцинировано 239 748 человек. Из них 60+ — 56 014 человек», — уточнил Семенцов на еженедельном оперативном совещании.

Он добавил, что последние две недели отмечается умеренный рост вызовов как участковых докторов, так и неотложной помощи.

«Всего заболевших — 32 669 человек. На стационарном лечении находятся 218 пациентов, на домашнем лечении — 5771 пациент. Выписаны или находятся на долечивании дома — 25 767 человек. Умерло 913 человек», — подчеркнул Семенцов.

По словам главврача Люберецкой областной больницы, за отчетный период получено и обработано 300 обращений.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Бесплатно привиться отечественными вакцинами можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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