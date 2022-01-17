РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Любителей зимней рыбалки предупреждают об опасности выхода на лед из-за погодных условий в Люберцах, сообщает ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Люберецкие спасатели проводят профилактическое мероприятие «Осторожно, тонкий лед!». С жителями городского округа проводят разъяснительные беседы и напоминают, что из-за неустойчивости погоды выход на лед смертельно опасен.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по номерам 101 или 112.

Спасатели отмечают, что опасно выходить на лед и тем, кто хочет просто сфотографировать птиц. Желание покормить утку с руки или сделать красивый снимок может закончиться тем, что незадачливый фотограф окажется в ледяной воде.

Подмосковные спасатели проводят профилактическую работу на водоемах в районах своих выездов для предупреждения несчастных случаев, связанных с возможностью провалиться под лед.

Специалисты контролируют более 50 водоемов на территории региона. Они ежедневно замеряют на них толщину льда и проводят профилактические беседы с населением.