РИАМО - 17 янв. Накануне праздника Крещения жителей Подмосковья предостерегли от купаний после сделанной прививки от Covid-19. Тем, кто только что вакцинировался, лучше воздержаться от купания в течение 7 дней, сообщается на сайте регионального Минздрава.

Еще не следует купаться тем, у кого поднялась температура, есть признаки ОРВИ, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями почек, нервной системы, детям и беременным женщинам.

Врачи рекомендуют во время купания соблюдать социальную дистанцию, не окунаться в прорубь людям с обострениями хронических заболеваний, а также тем, кто недавно переболел простудой.

Перед купанием лучше всего проконсультироваться с доктором, так как погружение в прорубь один раз в году является стрессом для организма.

Традиционные крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Всего в регионе будет свыше 200 купелей.

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