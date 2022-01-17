РИАМО - 17 янв. Уроженец Дагестана, устроивший скандал в автобусе в столице и обещавший бить всех русских, оправдывается тем, что пожилые люди якобы оскорбили его и его религиозные взгляды. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в Сети был опубликован видеоролик, на котором молодой человек ругается с пассажирами столичного автобуса. В отношении него за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства возбудили уголовное дело. 29-летнего мужчину задержали в Калужской области.

На допросе мужчина рассказал, что скандал начался после того, как водитель автобуса не дал ему выйти, слишком быстро закрыв дверь.

«Эти люди в автобусе — нацисты! Я не хотел задеть русских, именно нацию. Я хотел задеть именно нацистов, которые не любят мусульман, кавказцев», — отметил задержанный.

По словам мужчины, он гордится тем, что не позволил себе в данном конфликте ничего лишнего и ограничился только словесной перепалкой.

Главу Дагестана возмутил инцидент с уроженцем республики в московском автобусе>>