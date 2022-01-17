РИАМО - 17 янв. Уроженец Дагестана, устроивший скандал в автобусе в столице и обещавший бить всех русских, оправдывается тем, что пожилые люди якобы оскорбили его и его религиозные взгляды. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее в Сети был опубликован видеоролик, на котором молодой человек ругается с пассажирами столичного автобуса. В отношении него за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства возбудили уголовное дело. 29-летнего мужчину задержали в Калужской области.
На допросе мужчина рассказал, что скандал начался после того, как водитель автобуса не дал ему выйти, слишком быстро закрыв дверь.
По словам мужчины, он гордится тем, что не позволил себе в данном конфликте ничего лишнего и ограничился только словесной перепалкой.
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