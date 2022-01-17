РИАМО - 17 янв. ГКУ «Организатор перевозок» проверит, насколько корректно вел себя водитель автобуса, которому угрожал пассажир в Москве, сообщает пресс-служба учреждения.

Конфликт в автобусе произошел 15 января. Водитель отказался выполнить требования одного из пассажиров и сделать остановку в неположенном месте.

В ответ молодой человек, представившийся дагестанцем, стал хамить ему и другим присутствующим в салоне автобуса, а также обещал «бить русских». Пассажиры сняли происходящее на видео и выложили в интернет, запись вызвала широкий резонанс.

На мужчину завели уголовное дело за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Личность подозреваемого была установлена, правоохранители задержали 29-летнего мужчину в Калужской области.

В ГКУ «Организатор перевозок» отметили, что маршрут №591, на котором произошел конфликт, работает по государственному контракту. На данный момент перевозчик ООО «Трансавтолиз» уже предоставил все необходимые фото и видеоматериалы для проверки.

Если поведение водителя будут признано неправильным и не отвечающим установленным правилам, к нему могут быть применены меры взыскания. К коммерческим перевозчикам в мегаполисе предъявляются такие же высокие требования к уровню сервиса, как и к государственному перевозчику.

Ранее задержанный извинился за свой поступок.

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