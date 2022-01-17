РИАМО - 17 янв. Певица и музыкант Лиза Гырдымова, более известная как Монеточка, купила 60-метровую квартиру в центре Москвы. Покупка оценивается в 20 млн рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Квартира находится в Басманном районе столицы. Она была куплена еще в прошлом году. Предполагается, что квартира находится в доме 1914 года постройки.

Известно, что именно из-за новой квартиры суд с певцом Стасом Костюшкиным по делу о плагиате был перенесен из Екатеринбурга в Москву.

Ранее Монеточка рассказала о том, что заболела Covid-19. Из-за этого судебное заседание с ее участием по делу о плагиате могут перенести.