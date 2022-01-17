РИАМО - 17 янв. Январские протесты в Казахстане внесли существенные коррективы в работу российских автокомпаний. Некоторые автопроизводители заморозили отгрузку новых машин в страну, а некоторые опасаются снижения спроса, сообщает Газета.ru.

Представители российского офиса компании Nissan сообщили, что поставки автомобилей в Казахстан были полностью прекращены на время беспорядков. Экспорт машин из России компания планирует возобновить лишь после снятия в стране режима ЧС. В компании надеются, что ситуация не повлияет на объемы продаж.

В офисе Renault рассказали, что их производственная площадка в Казахстане на данный момент обеспечена достаточным количеством деталей и не испытывает проблем. А внешняя пресс-служба УАЗ сообщила, что завершила отгрузки автомобилей в Казахстан еще до начала беспорядков, следующая поставка машин в страну запланирована на конец января - начало февраля.

Официальный представитель «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский заявил, что завод и автосалоны компании в Казахстане не пострадали во время беспорядков и находятся в безопасности.

Несмотря на общие потери, нанесенные Казахстану протестами, эксперты отмечают, что возникшие проблемы могут быть отчасти компенсированы дефицитом автомобилей, так как спрос все еще превышает предложение.

Масштабные протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо, вскоре волнения по всей стране переросли в погромы и массовые столкновения граждан и сотрудников правоохранительных органов со стрельбой. За время беспорядков в республике погибли свыше 160 человек, в том числе гражданка России.

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