РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 янв. Ученикам старших классов школы №10 в Домодедове рассказали о работе сотрудников полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Домодедово.

Сотрудники отдела по работе с личным составом УМВД России по Домодедову присоединились ко Всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества.

Мероприятие направлено на оказание помощи учащимся в профессиональном ориентировании, информирование о получении высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Перед школьниками выступили выпускники филиала Московского университета МВД Российской Федерации им. В.Я. Кикотя. Спикеры — это действующие сотрудники управления: следователи, участковые уполномоченные полиции и оперуполномоченные отдела уголовного розыска. Они рассказали будущим абитуриентам об учебе в университете, и службе в полиции.

Также школьникам провели обзорную экскурсию по УМВД, показали служебные кабинеты, дежурную часть и тир. Кроме этого, молодым людям предоставили информационные проспекты и буклеты с подробной информацией о поступлении и получении образования в профильном вузе.