РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Воды временно не будет в 11 домах городского округа Подольск 18 января из-за плановых работ на участке водопровода, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск 18 января с 09:30 не будет подаваться холодная вода в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Ленина, 19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, улица Рожкова, 3, 5а, Почтовый переулок, 8 и 10.

Отключение связано с ремонтными работами на участке водопровода. Коммунальная услуга будет возобновлена по окончании работ.