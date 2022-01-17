РИАМО - 17 янв. В особой экономической зоне «Дубна» началось производство российских тест-систем для определения коронавирусной инфекции, в том числе штамма «омикрон», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Компания «Уайт Сервис», которая занимается данным производством, является резидентом ОЭЗ «Дубна». Тест-системы помогут оперативно выявлять антиген коронавирусной инфекции.

«Это позволит компании «Уайт Сервис» расширить охват лабораторных тестирований и увеличить шансы на своевременное изолирование заболевшего. Это повлияет на снижение темпов распространения Covid-19 и поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, экспресс-тесты будут сделаны на проверенной компонентной базе, которая успешно применяется для борьбы с коронавирусом.

Тесты «Уайт Сервис», произведенные в России, могут определить все штаммы коронавирусной инфекции, в том числе «омикрон». На это потребуется всего 15 минут, при этом сдать анализ можно с первого же дня заражения. Благодаря этому человек сможет быстрее изолироваться, если возникнет необходимость.

Производство прошло испытания в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи и получило все необходимые регистрационные разрешения Росздравнадзора.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания «Уайт Сервис» работает с июля 2021 года. Тогда резидент начал работать над проектом организации производства экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний. С тех пор производственные площади выросли до 660 кв. м.

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