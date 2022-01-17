РИАМО - 17 янв. Пользователи сообщают о массовом сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.

Большинство пользователей (45%) сообщает о проблемах в работе приложения. Еще 27% заметили неполадки при отправке сообщений. Трудности при подключении к серверу возникли у 16% юзеров.

Чаще всего о проблемах в работе мессенджера сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Украины.

Telegram является бесплатным кроссплатформенным мессенджером, который можно установить на мобильные и стационарные устройства.